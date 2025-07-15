الثلاثاء 2025-07-15 01:08 ص
 

القبض على خادمة إعلامية مصرية شهيرة بتهمة سرقة أموال ومصوغات

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 12:24 ص
الوكيل الإخباري-   تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في مصر من القبض على خادمة الإعلامية المصرية أمينة شلباية، بتهمة سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من فيلا الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر جنوب مصر.اضافة اعلان


وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من الإعلامية أمينة شلباية، تتهم فيه الخادمة الخاصة بها بسرقة بعض المشغولات والأموال من منزلها، وعلى الفور تحرك أفراد الأمن لضبط المتهمة، والقبض عليها.

وكشفت التحريات الأولية أن الخادمة قامت بسرقة 24 ألف جنيه مصري، وألف دولار أميركي، و100 يورو، بجانب انسيال من الذهب وبعض المشغولات الأخرى.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكابها الواقعة، كما أرشدت عن المشغولات الذهبية، حيث باعتها لتاجر يمتلك محل مصوغات ذهبية، مقيم بمحافظة الجيزة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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