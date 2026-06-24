القبض على فنان مصري بتهم الاحتيال

وتلقت السلطات المصرية بلاغات تتهم الفنان، الذي يُدعى "ع. ا"، بالحصول على أموال من اشخاص بزعم استثمارها في مشروعات عقارية وفنية تحقق أرباحاً مرتفعة.
وكشفت التحريات أنه استغل شهرته عبر منصات التواصل الاجتماعي لكسب ثقة ضحاياه، وإقناعهم بالاستثمار في شركة وهمية للتطوير العقاري والإنتاج الفني، قبل أن يكتشفوا عدم وجود تلك المشروعات وفقدان أموالهم.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
ويُذكر أن الفنان شارك خلال الفترة الأخيرة في عدد من الأعمال الفنية، من بينها فيلما "أحمد وأحمد" و"البعبع"، ومسلسل "فهد البطل".
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