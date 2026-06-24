الأربعاء 2026-06-24 08:58 ص

القبض على فنان مصري بتهم الاحتيال

ثب
تعبيرية
 
الأربعاء، 24-06-2026 08:11 ص

الوكيل الإخباري-  نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في مصر، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على فنان مصري شاب بتهمة النصب والاحتيال على عدد من الاشخاص والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم.

اضافة اعلان


وتلقت السلطات المصرية بلاغات تتهم الفنان، الذي يُدعى "ع. ا"، بالحصول على أموال من اشخاص بزعم استثمارها في مشروعات عقارية وفنية تحقق أرباحاً مرتفعة.


وكشفت التحريات أنه استغل شهرته عبر منصات التواصل الاجتماعي لكسب ثقة ضحاياه، وإقناعهم بالاستثمار في شركة وهمية للتطوير العقاري والإنتاج الفني، قبل أن يكتشفوا عدم وجود تلك المشروعات وفقدان أموالهم.


وعقب استكمال الإجراءات القانونية، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.


ويُذكر أن الفنان شارك خلال الفترة الأخيرة في عدد من الأعمال الفنية، من بينها فيلما "أحمد وأحمد" و"البعبع"، ومسلسل "فهد البطل".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

فق

فيديو الوكيل القريني: بالأرقام.. يزيد أبو ليلى من أفضل حراس الأردن

قق

فيديو الوكيل لفتة طيبة من علي علوان والنشامى

بر

فيديو الوكيل "النشامى ما قصّروا.. خلّينا مركّزين ومعهم للنهاية"

https://www.alwakeelnews.com/story/779002

خاص بالوكيل كان يحلم بتشجيع النشامى.. والد الشاب زيد الدماسي يروي تفاصيل مؤثرة عن فقدان نجله

ثب

فن ومشاهير القبض على فنان مصري بتهم الاحتيال

واشنطن تقلص طائراتها العسكرية بمطار بن غوريون

عربي ودولي واشنطن تقلص طائراتها العسكرية بمطار بن غوريون

خلال محادثات سويسرا

عربي ودولي صحيفة تكشف كواليس من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

الذهب

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا



 
 






الأكثر مشاهدة

 