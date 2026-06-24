القبض على فنان مصري بتهم الاحتيال

الوكيل الإخباري- نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في مصر، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على فنان مصري شاب بتهمة النصب والاحتيال على عدد من الاشخاص والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم.

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وتلقت السلطات المصرية بلاغات تتهم الفنان، الذي يُدعى "ع. ا"، بالحصول على أموال من اشخاص بزعم استثمارها في مشروعات عقارية وفنية تحقق أرباحاً مرتفعة.



وكشفت التحريات أنه استغل شهرته عبر منصات التواصل الاجتماعي لكسب ثقة ضحاياه، وإقناعهم بالاستثمار في شركة وهمية للتطوير العقاري والإنتاج الفني، قبل أن يكتشفوا عدم وجود تلك المشروعات وفقدان أموالهم.



وعقب استكمال الإجراءات القانونية، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.