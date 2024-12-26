'القدر' يخطف الأنظار مع عرض أولى حلقاته.. ماذا قال الجمهور؟

الوكيل الإخباري- خطف مسلسل "القدر" بطولة السوريين قصي خولي وديمة قندلفت، الأنظار مع عرض أولى حلقاته الثلاثاء 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.



ونالت الحلقة الأولى من العمل المُعرب من الدراما التركية "لعبة القدر Kaderimin Yazıldığı Gün"، إعجاب جمهور منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، الذي أشاد بأداء الممثلين وبصمة التشويق التي تركها العمل في بداياته.

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وعلى منصة "إكس"، نشرت مُعجبة من الجمهور، مُعلقةً: "بدأ مُسلسل القدر.. واضح من أوله إنه حلو"، وكتبت أخرى: "مسلسل القدر.. بانتظار نجمتنا الرائعة رزان جمّال بشخصية نور، الحماس كبير لرجوعها للشاشة ومشاعرها الرائعة بالتمثيل راح نستمتع بتمثيلها و جمالها بنفس الوقت".

ونشر شخص آخر، لقطات من الحلقة الأولى لديمة قندلفت، والتي يبدوا عليها علامات الحزن، وعلق: "صوت تالا في المشهد اللي تقول فيه بدي ولد، وجعت قلبي".

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