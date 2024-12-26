'القدر' يخطف الأنظار مع عرض أولى حلقاته.. ماذا قال الجمهور؟

ونالت الحلقة الأولى من العمل المُعرب من الدراما التركية "لعبة القدر Kaderimin Yazıldığı Gün"، إعجاب جمهور منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، الذي أشاد بأداء الممثلين وبصمة التشويق التي تركها العمل في بداياته.
وعلى منصة "إكس"، نشرت مُعجبة من الجمهور، مُعلقةً: "بدأ مُسلسل القدر.. واضح من أوله إنه حلو"، وكتبت أخرى: "مسلسل القدر.. بانتظار نجمتنا الرائعة رزان جمّال بشخصية نور، الحماس كبير لرجوعها للشاشة ومشاعرها الرائعة بالتمثيل راح نستمتع بتمثيلها و جمالها بنفس الوقت".
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