 
الخميس 2024-12-26 03:44 م
 

'القدر' يخطف الأنظار مع عرض أولى حلقاته.. ماذا قال الجمهور؟

لا
تعبيرية
الخميس، 26-12-2024 02:55 م

الوكيل الإخباري-   خطف مسلسل "القدر" بطولة السوريين قصي خولي وديمة قندلفت، الأنظار مع عرض أولى حلقاته الثلاثاء 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

ونالت الحلقة الأولى من العمل المُعرب من الدراما التركية "لعبة القدر Kaderimin Yazıldığı Gün"، إعجاب جمهور منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، الذي أشاد بأداء الممثلين وبصمة التشويق التي تركها العمل في بداياته.

اضافة اعلان


وعلى منصة "إكس"، نشرت مُعجبة من الجمهور، مُعلقةً: "بدأ مُسلسل القدر.. واضح من أوله إنه حلو"، وكتبت أخرى: "مسلسل القدر.. بانتظار نجمتنا الرائعة رزان جمّال بشخصية نور، الحماس كبير لرجوعها للشاشة ومشاعرها الرائعة بالتمثيل راح نستمتع بتمثيلها و جمالها بنفس الوقت".

 

ونشر شخص آخر، لقطات من الحلقة الأولى لديمة قندلفت، والتي يبدوا عليها علامات الحزن، وعلق: "صوت تالا في المشهد اللي تقول فيه بدي ولد، وجعت قلبي".

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري

عربي ودولي دمشق.. رئيس المخابرات العراقية يلتقي الإدارة السورية الجديدة

.

عربي ودولي جنرال أوكراني: أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال بسبب نقص الموارد

ا

شؤون برلمانية "مالية الأعيان" تبحث السياسة المالية العامة

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

م

منوعات لصوص يقتحمون بـ 'سيارتهم' متجر مجوهرات في كندا-فيديو

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

شؤون برلمانية الصفدي يزور سفارة أذربيجان معزياً بضحايا تحطم الطائرة

ت

أخبار محلية وزير الثقافة يلتقي عددًا من الجمعيات

أسماء الأسد

عربي ودولي فرصتها بالنجاة ضئيلة ... ما مصير أسماء الأسد؟



 




الأكثر مشاهدة