القصة الكاملة لجدل انفصال مسلم ويارا تامر بعد ساعات من زفافهما

لكن تحقيقات نشطاء أكدت أن الصورة غير موجودة على الحساب الرسمي ليارا، وأن المنشور مفبرك ويهدف لإثارة الجدل، خاصة مع غياب أي تصريح رسمي من الطرفين.
وتفاقم الجدل بعد بث مباشر ليارا عبر "تيك توك" تحدثت فيه عن تفاصيل الزفاف، معبرة عن انزعاجها من تصرف غير لائق لإحدى البلوغرز التي اقتربت كثيراً من زوجها خلال الحفل، ما زاد التكهنات حول وجود توتر مبكر بين العروسين.
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