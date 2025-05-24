القصة الكاملة لجدل انفصال مسلم ويارا تامر بعد ساعات من زفافهما

الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بانفصال مغني المهرجانات "مسلم" عن زوجته يارا تامر بعد يوم واحد فقط من زفافهما، إثر منشور مزعوم على حساب يارا يتضمن صورة لهما وعبارة "تم الانفصال بيني وبين مسلم... اشبعي بيه يا أروى".

اضافة اعلان



لكن تحقيقات نشطاء أكدت أن الصورة غير موجودة على الحساب الرسمي ل‍يارا، وأن المنشور مفبرك ويهدف لإثارة الجدل، خاصة مع غياب أي تصريح رسمي من الطرفين.



وتفاقم الجدل بعد بث مباشر ل‍يارا عبر "تيك توك" تحدثت فيه عن تفاصيل الزفاف، معبرة عن انزعاجها من تصرف غير لائق لإحدى البلوغرز التي اقتربت كثيراً من زوجها خلال الحفل، ما زاد التكهنات حول وجود توتر مبكر بين العروسين.