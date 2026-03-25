الأربعاء 2026-03-25 03:10 م

القضاء التركي يصدر مذكرة توقيف بحق النجمة هاندا إرتشيل

الممثلة هاندا ارتشيل
الأربعاء، 25-03-2026 02:02 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت السلطات القضائية في تركيا مذكرة توقيف رسمية بحق الممثلة الشهيرة هاندا إرتشيل، بطلة المسلسل "اطرق بابي"، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بـ ترويج أو تعاطي المواد المخدرة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حملة أمنية واسعة النطاق تشنها الشرطة التركية لمكافحة المخدرات، والتي انطلقت وتيرتها منذ أكتوبر 2025.

وقد أعربت إرتشيل، الموجودة حاليًا خارج الأراضي التركية، عن علمها بالقرار وأعلنت استعدادها للمثول أمام الجهات المختصة وتقديم إفادتها فور عودتها، مؤكدة أنها ستخضع للاستجواب الرسمي لتوضيح موقفها القانوني.

 
 


