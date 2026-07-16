الخميس 2026-07-16 11:39 ص

الكشف عن أول إعلان لفيلم The Batman 2 - فيديو

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The Batman
 
الخميس، 16-07-2026 08:18 ص

الوكيل الإخباري-   كشف المخرج الأمريكي مات ريفز أول إعلان تشويقي لفيلم The Batman: Part II، عبر اختبار كاميرا نشره على منصة Vimeo، ظهر فيه روبرت باتينسون بشخصية بروس واين مرتديًا زي باتمان وسط أجواء شتوية.

وأعلن صناع الفيلم تحديد موعد عرضه في دور السينما يوم 18 فبراير/شباط 2028، بعد سلسلة من التأجيلات منذ طرح الجزء الأول عام 2022.

ولا تزال تفاصيل القصة طي الكتمان، إلا أن تقارير ترجّح عودة شخصية الجوكر التي يجسدها باري كيوغان، مع احتمال ظهور شخصيات أخرى من عالم DC، إضافة إلى منظمة "محكمة البوم".

ويشارك في بطولة الفيلم روبرت باتينسون، وجيفري رايت، وآندي سيركيس، وكولين فاريل، فيما يتولى مات ريفز الإخراج وكتابة السيناريو. ويأتي الجزء الثاني بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، بإيرادات تجاوزت 770 مليون دولار عالميًا.

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