الكشف عن جانب خفي من حياة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة

الوكيل الإخباري- فجّر الفنان رشوان توفيق مفاجأة حول حياة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، مشيراً إلى أن جيرانه في العمارة السكنية التي كان يقطنها لم يكونوا يعلمون أنه فنان معروف.





وقال توفيق إن الفنان الراحل كان مثالاً في التواضع والزهد وإنكار الذات، ولم ينزعج من عدم معرفة البعض بهويته، بل اعتبر الأمر ميزة تمنحه الهدوء والخصوصية.



وأضاف أن أبو زهرة كان يتمتع بموهبة فنية استثنائية، وكان يحفظ أدواره بإتقان كبير ويتمتع بطاقة فنية لافتة منذ سنوات الدراسة الأولى، مؤكداً أن علاقتهما امتدت لسنوات طويلة وكان يعتبره أستاذاً ومرجعاً فنياً وشخصياً.



وأشار رشوان توفيق إلى أن أسرته كانت ترتبط بعلاقة قوية بالفنان الراحل، إذ كان يدخل منزلهم كأحد أفراد العائلة دون أي تكلف، بسبب قربه منهم وخفة ظله.



وأكد أن سر العلاقة القوية بينهما يعود إلى تشابه أسلوب حياتهما واهتمامهما بالأسرة وتربية الأبناء والالتزام بالقيم الأخلاقية، مشيداً بأبناء عبد الرحمن أبو زهرة وما حققوه من نجاحات علمية وفنية.



ورحل عبد الرحمن أبو زهرة مؤخراً عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية، تاركاً إرثاً فنياً كبيراً في المسرح والسينما والتلفزيون.





