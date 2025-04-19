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الكشف عن هوية خطيب الممثلة السورية نادين قدور - فيديو

تعةغ
نادين قدور
 
السبت، 19-04-2025 11:06 ص

الوكيل الإخباري-أعلنت الفنانة السورية نادين قدور بشكل رسمي عن خطوبتها عبر حسابها على "إنستجرام"، مما شكل مفاجأة جميلة لجمهورها الذي اعتاد على حياتها الخاصة بعيداً عن الأضواء.

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هذه اللحظة الفارقة في حياتها كانت مليئة بالمشاعر الصادقة والفرح، حيث عبرت نادين عن امتنانها لهذه النعمة وأشادت بقرارها في اختيار شريك حياتها.


صور حصرية ومشاعر صادقة
شاركت نادين مجموعة من الصور الحصرية من لحظات عقد قرانها، والتي أظهرت فيها إطلالة ساحرة وأنيقة. بدت في قمة سعادتها إلى جانب شريك حياتها، الذي اختارته ليشاركها رحلة العمر، وأعطت هذه الصور لمتابعيها نافذة لمشاركة فرحتها.


تعليق مؤثر
أرفقت الفنانة صورها بتعليق مؤثر عبرت فيه عن شكرها لله على هذه النعمة، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره الله لي واخترته بقلبي لأكمل حياتي.. وعقبال كل العزابية". هذا التعليق لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أعربوا عن فرحتهم لها وتمنوا لها حياة مليئة بالسلام والفرح.


تفاعل الجمهور وكشف هوية العريس
لقد أثار خبر خطوبة نادين قدور اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث تفاعل الكثيرون مع الإعلان وتمنوا لها كل السعادة. وفي تفاصيل جديدة كشفتها صفحة مهتمة بأخبار النجوم، تبين أن العريس هو اليوتيوبر الشهير محمد عدنان، وهو ما أضاف مزيدًا من الإثارة لهذا الخبر السعيد.

 

 

 الشرق 

 
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