الكشف عن وضع الفنان هاني شاكر الصحي

09:12 ص

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة نادية مصطفى أن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر لم تشهد أي تطورات ملحوظة حتى الآن.





وأوضحت أن وضعه الصحي لا يزال مستقراً، من دون تسجيل تحسن أو تدهور، مشيرة إلى أنه يمر بمرحلة تحتاج إلى الدعم والدعاء من جمهوره ومحبيه.



وطالبت مصطفى الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل، متمنية له تجاوز هذه المرحلة الصحية في أقرب وقت.





