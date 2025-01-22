الكلاب السبعة: كريم عبدالعزيز وأحمد عز في أكبر مشروع سينمائي عربي

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن بدء تصوير فيلم جديد بعنوان "The Seven Dogs" (الكلاب السبعة)، الذي يشارك في بطولته النجمان المصريان كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

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ونشر آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك صورة للنجمين، مشيرًا إلى أن هذا الفيلم هو أول عمل سينمائي يتم تصويره في استوديوهات "الحصن بيغ تايم"، ووصفه بأنه أكبر مشروع سينمائي عربي بميزانية تفوق الـ 40 مليون دولار.



كما أشار إلى أن الفيلم يضم أهم نجمين في الساحة الفنية العربية، كريم عبدالعزيز وأحمد عز، مؤكداً أن اليوم الأول من التصوير هو لحظة هامة في تاريخ صناعة السينما في السعودية والعالم العربي.

الفيلم من تأليف تركي آل الشيخ، وإخراج الثنائي البلجيكي من أصول مغربية عادل العربي وبلال فلاح، اللذان سبق وأخرجا فيلم "Bad Boys 3".



يُعد "الكلاب السبعة" التعاون الرابع بين كريم عبدالعزيز وأحمد عز بعد أفلام "كيرة والجن"، "ولاد رزق 3"، ومسلسل "الاختيار 3"، بالإضافة إلى إعلان تجاري مشترك بينهما.