 
الأربعاء 2025-01-22 02:24 م
 

الكلاب السبعة: كريم عبدالعزيز وأحمد عز في أكبر مشروع سينمائي عربي

غاغاغ
من كواليس تصوير فيلم الكلاب السبعة
الأربعاء، 22-01-2025 01:31 م

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن بدء تصوير فيلم جديد بعنوان "The Seven Dogs" (الكلاب السبعة)، الذي يشارك في بطولته النجمان المصريان كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

اضافة اعلان


ونشر آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك صورة للنجمين، مشيرًا إلى أن هذا الفيلم هو أول عمل سينمائي يتم تصويره في استوديوهات "الحصن بيغ تايم"، ووصفه بأنه أكبر مشروع سينمائي عربي بميزانية تفوق الـ 40 مليون دولار.


كما أشار إلى أن الفيلم يضم أهم نجمين في الساحة الفنية العربية، كريم عبدالعزيز وأحمد عز، مؤكداً أن اليوم الأول من التصوير هو لحظة هامة في تاريخ صناعة السينما في السعودية والعالم العربي.
الفيلم من تأليف تركي آل الشيخ، وإخراج الثنائي البلجيكي من أصول مغربية عادل العربي وبلال فلاح، اللذان سبق وأخرجا فيلم "Bad Boys 3".


يُعد "الكلاب السبعة" التعاون الرابع بين كريم عبدالعزيز وأحمد عز بعد أفلام "كيرة والجن"، "ولاد رزق 3"، ومسلسل "الاختيار 3"، بالإضافة إلى إعلان تجاري مشترك بينهما.

 

 24

 

 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية حجازي: عملية الإصلاح تتطلب تغيير الثقافة المؤسسية

لاب

فن ومشاهير مفاجأة عن فنان مصري باع أملاكه لينفق على بيته.. ماذا حدث؟

ل

عربي ودولي لبنان يطالب سوريا بحق السجناء في عهد الأسد

فا

فن ومشاهير باسم ياخور يعلق على جدل تصريحات لقائه الأخير

النائب خالد أبو حسان

خاص بالوكيل النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة

الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

شؤون برلمانية الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

ت

أخبار محلية الصفدي: ترامب يريد تحقيق السلام ونحن شركاء له في هذا الهدف

مجلس أعمال أردني جورجي

أخبار محلية تأسيس مجلس أعمال أردني جورجي



 




الأكثر مشاهدة