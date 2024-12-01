الكويت تقر سحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية

ووفقاً للمرسوم الذي نُشر في الجريدة الرسمية الكويتية، فقد صدر المرسوم بسحب الجنسية منهما، وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية .
وفي الوقت ذاته قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في اجتماعها الأخير، سحب وفقد الجنسية من 1758 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
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