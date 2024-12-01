 
الأحد 2024-12-01 09:17 ص
 

الكويت تقر سحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية

الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية
الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية
الأحد، 01-12-2024 08:34 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الجريدة الرسمية الكويتية عن صدور مرسوم يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية، طبقاً لما ذكرته صحيفة "القبس".اضافة اعلان


ووفقاً للمرسوم الذي نُشر في الجريدة الرسمية الكويتية، فقد صدر المرسوم بسحب الجنسية منهما، وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية .

وفي الوقت ذاته قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في اجتماعها الأخير، سحب وفقد الجنسية من 1758 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي الطيران السوري - الروسي يستهدف المسلحين جنوب إدلب وفي سهل الغاب

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية

عربي ودولي أمريكا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي

ت

عربي ودولي واشنطن بوست: ترامب أدرج هانتر بايدن على قائمة الأعداء

يعالون: يتم جرنا الآن للاحتلال والضم والتطهير العرقي

فلسطين تصريحات يعالون عن "تطهير عرقي" بغزة تثير انتقادات داخل إسرائيل

ا

عربي ودولي بكين توضح الهدف من الدوريات الجوية الروسية - الصينية المشتركة فوق بحر اليابان

الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية

فن ومشاهير الكويت تقر سحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية

بن غفير: أشعر بالفخر لقيادة سياسة تهدف للحد من الضوضاء لمكبرات الصوت بالمساجد

فلسطين بن غفير يتفاخر بمصادرة مكبرات المساجد في مدن الضفة

أرشيفية

أخبار محلية وفاة وإصابتان في حادث على طريق الأزرق



 




الأكثر مشاهدة