"الله يمحي الجميع".. خطأ كتابي يورط باسكال مشعلاني (صور)

وعلى الرغم من أن الفنانة سارعت إلى حذف المنشور وتعديله، إلا أن النسخة الأولى انتشرت سريعًا، ما فتح الباب أمام سيل من المزاح والنكات على "اللخبطة اللغوية"، والتي تحوّلت إلى وسمٍ ساخرٍ لاقى رواجًا واسعًا.
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