"الله يمحي الجميع".. خطأ كتابي يورط باسكال مشعلاني (صور)

الوكيل الإخباري- وقعت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني ضحية خطأ لغوي غير مقصود في منشور لها على "فيسبوك"، أثار موجة من التعليقات الساخرة والتفاعل الواسع.

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الواقعة بدأت حين عبّرت مشعلاني عن قلقها إزاء التصعيد العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل، وكتبت عبر صفحتها الرسمية: "صباح الخير، مع كل الأجواء الحرب يلي عم نعيشها، الله يمحي الجميع"، لتثير عبارة "يمحي الجميع" جدلًا واسعًا، حيث فُهمت بشكل مختلف عن المعنى المقصود، وهو "يحمي الجميع".



وعلى الرغم من أن الفنانة سارعت إلى حذف المنشور وتعديله، إلا أن النسخة الأولى انتشرت سريعًا، ما فتح الباب أمام سيل من المزاح والنكات على "اللخبطة اللغوية"، والتي تحوّلت إلى وسمٍ ساخرٍ لاقى رواجًا واسعًا.



وفي محاولة لاحتواء الموقف، نشرت مشعلاني توضيحًا عبر حسابها قالت فيه: "هاي مرة تاني، أنا عم بقول يحمي الجميع، بالغلط قلت يمحي"، مؤكدة أن الخطأ غير مقصود.









