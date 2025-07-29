الليدي مادونا تُودّع زياد الرحباني بكلمات مؤثرة: "لن يتكرّر" - فيديو

وخلال العزاء، ألقت مادونا كلمة رثاء مؤثرة عبّرت فيها عن حزنها العميق على فراق الرحباني، قائلة:
"الله يرحمه، خسرنا اليوم قامة فنية، موسيقية، ثقافية في لبنان والعالم كلّه. العالم كلها عم تبكي على زياد، اللي ترك بصمة، بقلن: لن يتكرّر."
وأضافت:
"استاذي ومعلمي، تركلي تسع أغاني وعدّة مسرحيات، وعملنا فيديو كليب سوا. هيدا فنان مش بس عبقري، إنسان كبير، وأنا فخورة إني اشتغلت معه."
الظهور العاطفي للفنانة مادونا في العزاء لاقى تفاعلًا واسعًا بين الحاضرين، حيث عكست كلماتها عمق العلاقة الفنية والإنسانية التي ربطتها بالراحل، مؤكدة أن زياد الرحباني سيظل حيًّا في الذاكرة الفنية اللبنانية والعربية.
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