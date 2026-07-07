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«المداح» في المونديال.. حمادة هلال يشعل أجواء مصر والأرجنتين بفيديو طريف

ثب
حمادة هلال
 
الثلاثاء، 07-07-2026 10:25 ص

الوكيل الإخباري-   أثار الفنان المصري حمادة هلال تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو طريفاً مستوحى من أجواء مسلسل المداح قبل مواجهة منتخب مصر ونظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وظهر في الفيديو الفنان حمزة العيلي في مشهد كوميدي أعاد أجواء المسلسل، مع لمسة ساخرة حول المباراة المرتقبة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتقام مباراة مصر والأرجنتين اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب Mercedes-Benz Stadium، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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