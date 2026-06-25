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المذيعة كارولينا دي أوليفيرا تدخل المستشفى وتخضع لعملية ناجحة في الورك

صي
تعبيرية
 
الخميس، 25-06-2026 11:48 ص

الوكيل الإخباري-   نشرت الممثلة ومقدمة البرامج كارولينا دي أوليفيرا صورة لها من المستشفى برفقة طبيبها الجراح.

وقالت دي أوليفيرا في رسالة مؤثرة إن الطبيب ليس مجرد جراح عظام، بل رافقها في رحلة علاج استمرت ثماني سنوات بدأت مع معاناتها من الألم وانتهت بتعافيها.

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وأشادت بدوره في إجراء عمليات ناجحة لاستبدال مفصل الورك، والتي تمنح المرضى القدرة على المشي مجددًا واستعادة حياتهم دون ألم.

كما وجهت شكرها للطاقم الطبي الذي ساعدها خلال رحلة علاجها.

 
 


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