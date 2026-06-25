المذيعة كارولينا دي أوليفيرا تدخل المستشفى وتخضع لعملية ناجحة في الورك

الوكيل الإخباري- نشرت الممثلة ومقدمة البرامج كارولينا دي أوليفيرا صورة لها من المستشفى برفقة طبيبها الجراح.



وقالت دي أوليفيرا في رسالة مؤثرة إن الطبيب ليس مجرد جراح عظام، بل رافقها في رحلة علاج استمرت ثماني سنوات بدأت مع معاناتها من الألم وانتهت بتعافيها.

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