المستشفى كان محطتها الأخيرة.. وفاة فنانة عالمية بعد صراع مع المرض

وأعلنت عائلتها وفريقها الخبر في بيان، طالبوا فيه باحترام خصوصيتهم خلال هذه الفترة الحزينة.
واشتهرت تايلر بعدد من الأغاني الناجحة، أبرزها Total Eclipse of the Heart وHolding on for a Hero وIt's a Heartache.
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