الخميس 2026-07-09 04:58 م

المستشفى كان محطتها الأخيرة.. وفاة فنانة عالمية بعد صراع مع المرض

شسي
بوني تايلر
 
الخميس، 09-07-2026 12:31 م
الوكيل الإخباري-   توفيت المغنية البريطانية العالمية بوني تايلر عن عمر ناهز 75 عاماً، في أحد مستشفيات البرتغال، بعد معاناتها من مرض كانت تتلقى العلاج منه.اضافة اعلان


وأعلنت عائلتها وفريقها الخبر في بيان، طالبوا فيه باحترام خصوصيتهم خلال هذه الفترة الحزينة.

واشتهرت تايلر بعدد من الأغاني الناجحة، أبرزها Total Eclipse of the Heart وHolding on for a Hero وIt's a Heartache.
 
 


gnews

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