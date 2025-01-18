الموت قريب مني جدا.. دموع وتأثر هاني شاكر على الهواء - فيديو

وأضاف شاكر في لقاء متلفز، أنه شعر أن الموت أصبح أقرب إليه بعد فقدانه لأحبائه، مؤكداً أن فقدان هؤلاء الأشخاص كان بمثابة تذكير مستمر له بأن الحياة قصيرة، وأن الإنسان قد ينسى الموت والحساب بسبب مشاغل الحياة اليومية.
وفي لحظة مؤثرة، انهمرت دموع هاني شاكر أثناء حديثه عن ابنته الراحلة دينا، مؤكداً أنها أكثر من يزور قبرها ويقرأ لها سورة الفاتحة، موصلًا لها رسائل شوق وحنين، قائلاً إنه يشتاق إليها كثيرًا. كما أضاف أنه لا يتمنى أن يطول عمره، بل يود أن يلحق بأحبائه الذين سبقوه إلى الموت.
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