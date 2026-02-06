السبت 2026-02-07 12:15 ص

الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً

فنون ومشاهير الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً:
تعبيرية
 
الجمعة، 06-02-2026 11:28 م
الوكيل الإخباري-   غيّب الموت، والد الفنان اللبناني بسام حاطوم.اضافة اعلان

 
ونعى حاطوم بكلمات مؤثرة والده، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الله يرحم روحك يا بابا.  سامحني اذا قصرت معك. عم ببعت ورقة النعوة وما بدي صدق انك فارقتنا وما بقى تكون موجود بيناتنا وتحرمنا من حنيتك وعطفك وطلتك علينا بهل وجه الرضي السموح والضحكه الصادقه..كسرت قلبي".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"تيك توك"

تكنولوجيا المفوضية الأوروبية توجه اتهاما لمنصة "تيك توك"

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الاردن السبت

فنون ومشاهير الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً:

فن ومشاهير الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً

المحادثات الثلاثية بين مندوبين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة

عربي ودولي موسكو تعلن عقد جولة محادثات ثالثة لإنهاء الحرب في أوكرانيا قريبا

طهران

عربي ودولي الخارجية الأميركية تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران برًا

البيت الأبيض يسحب فيديو ترامب المسيء لأوباما ويقول إنه نُشر بـ"الخطأ"

عربي ودولي البيت الأبيض يسحب فيديو ترامب المسيء لأوباما ويقول إنه نُشر بـ"الخطأ"

روسيا تحصد ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها

عربي ودولي روسيا تحصد ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها

الأردن يرحّب بالمفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط

أخبار محلية الأردن يرحّب بالمفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط



 






الأكثر مشاهدة