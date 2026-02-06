الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً

ونعى حاطوم بكلمات مؤثرة والده، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الله يرحم روحك يا بابا. سامحني اذا قصرت معك. عم ببعت ورقة النعوة وما بدي صدق انك فارقتنا وما بقى تكون موجود بيناتنا وتحرمنا من حنيتك وعطفك وطلتك علينا بهل وجه الرضي السموح والضحكه الصادقه..كسرت قلبي".
