الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً

11:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763497 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- غيّب الموت، والد الفنان اللبناني بسام حاطوم. اضافة اعلان





ونعى حاطوم بكلمات مؤثرة والده، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الله يرحم روحك يا بابا. سامحني اذا قصرت معك. عم ببعت ورقة النعوة وما بدي صدق انك فارقتنا وما بقى تكون موجود بيناتنا وتحرمنا من حنيتك وعطفك وطلتك علينا بهل وجه الرضي السموح والضحكه الصادقه..كسرت قلبي".





تم نسخ الرابط





