الموت يؤلم فنانة شهيرة- صورة

الوكيل الإخباري- في خبر حزين جدا، أعلنت الفنانة المصرية نهى صالح وفاة شقيقها الوحيد خالد.



ونشرت نهى رسالة مؤثرة عبر حسابها على "إنستغرام"، عبّرت فيها عن صدمتها الشديدة وعدم قدرتها على استيعاب رحيله، مؤكدة أن شقيقها كان يمثل لها السند والداعم الأكبر في حياتها.





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ولم تكشف العائلة حتى الآن عن تفاصيل مراسم الجنازة أو موعد تلقي العزاء.