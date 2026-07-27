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الموت يُؤلم نجم مسلسل "ضيعة ضايعة"

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان السوريّ حسين عباس المعروف بشخصية "حسان" في مسلسل "ضيعة ضايعة"، عن وفاة والدته.
تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 10:02 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان السوريّ حسين عباس المعروف بشخصية "حسان" في مسلسل "ضيعة ضايعة"، عن وفاة والدته.اضافة اعلان

 
ونعى عباس والدته، وقال : "أمي ماتت ادعوا لها بالرحمة".
 
 
 


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الوكيل الإخباري- أعلن الفنان السوريّ حسين عباس المعروف بشخصية "حسان" في مسلسل "ضيعة ضايعة"، عن وفاة والدته.

فن ومشاهير الموت يُؤلم نجم مسلسل "ضيعة ضايعة"



 
 






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