الموت يُؤلم نجم مسلسل "ضيعة ضايعة"

10:02 م

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان السوريّ حسين عباس المعروف بشخصية "حسان" في مسلسل "ضيعة ضايعة"، عن وفاة والدته. اضافة اعلان





ونعى عباس والدته، وقال : "أمي ماتت ادعوا لها بالرحمة".











