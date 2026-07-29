الموت يخطف نجمًا شهيرًا

واشتهر تشادبون بدور المحقق دوغان في مسلسل "دكتور هو"، كما شارك في مسلسل "صراع العروش" بدور كبير الكهنة ماينارد، وظهر أيضًا في فيلم "كازينو رويال"** ضمن أحد أشهر مشاهده.
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