الموت يخطف نجمًا شهيرًا

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الوكيل الإخباري- توفي الممثل البريطاني "توم تشادبون" عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة تجاوزت 100 عمل. اضافة اعلان





واشتهر تشادبون بدور المحقق دوغان في مسلسل "دكتور هو"، كما شارك في مسلسل "صراع العروش" بدور كبير الكهنة ماينارد، وظهر أيضًا في فيلم "كازينو رويال"** ضمن أحد أشهر مشاهده.









