الموت يغيّب الإعلامي السوري صبحي عطري

وكتب موقع "إي تي" بالعربي الذي كان آخر محطات عطري المهنية: "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري".
وأضاف: "نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".
وأجرى عطري العديد من المقابلات مع نجوم عرب وعالميين، كما شارك في تقديم فعاليات كبرى مثل "جوائز جوي" و"مهرجان البحر الأحمر السينمائي".
وأصدر عطري أيضا كتابا في عام 2017 حمل اسم "سفينة روح".
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