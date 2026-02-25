الأربعاء 2026-02-25 11:16 ص

الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل

الأربعاء، 25-02-2026 09:14 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت صفحة تحمل إسم عازار حبيب عبر "فيسبوك"، عن وفاة السيّدة ريناه طانيوس سجعان، زوجة الفنان الراحل الكبير.اضافة اعلان


وتجدر الإشارة إلى أنّ الفنان الراحل توفي عام 2007، عن عمر 61 عاماً.
 
 


