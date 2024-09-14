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الموت يغيب نجمة مسلسل"لن أعيش في جلباب أبي"

الفنانة ناهد رشدي
الفنانة ناهد رشدي
السبت، 14-09-2024 08:53 ص

الوكيل الإخباري-   في الساعات الأولى من صباح السبت، غيب الموت الفنانة المصرية ناهد رشدي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 68 عاماً.

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فقد أعلن الخبر ابنتها وزوجها عبر حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتبت دينا سعد، ابنة الفنانة المصرية، قائلة: "لله ما أخذ ولله ما أعطى.. انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".


فيما كتب محمد سعد، زوج الراحلة، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي وشريكة عمري السيدة ناهد رشدي.. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى يا رب العالمين".


ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة بالقاهرة، حيث يشيع إلى مثواه الأخير.


يشار إلى أن ناهد رشدي التي ولدت في الخامس عشر من سبتمبر عام 1956، رحلت قبل يوم واحد من عيد ميلادها.


تخرجت الراحلة في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982، لتبدأ مسيرة فنية استمرت قرابة 40 عاماً.


وفي مسيرتها، شاركت الراحلة في أكثر من 80 مسلسلاً تلفزيونياً، لكن دورها الأشهر على الإطلاق جاء في تسعينيات القرن الماضي، حينما شاركت في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع الراحل نور الشريف.


وقدمت الراحلة في المسلسل دور "سنية" ابنة عبد الغفور البرعي، وحقق مشهد الزفاف الخاص بها في المسلسل نجاحاً ضخماً، وظل الجميع على مدار سنوات يتحدثون عنه.


إلى ذلك، ظهرت الراحلة في أكثر من لقاء تلفزيوني للحديث عن النجاح الأسطوري الذي حققه ذلك المشهد والكواليس الخاصة به.

 

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