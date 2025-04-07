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الموت يفجع أحد أبطال مسلسل باب الحارة .. صورة

رببلار
إيمان عبد العزيز
 
الإثنين، 07-04-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق عبر صفحتها في "فيسبوك" خبر وفاة ابن الفنانة السورية إيمان عبد العزيز.

وفي المنشور، قالت النقابة: "تعازينا القلبية للفنانة القديرة إيمان عبد العزيز بوفاة ابنها. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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ولم توضح النقابة سبب وفاة الشاب عبد الرزاق الحكيم، لكن الصور المتداولة له على مواقع التواصل توضح أنه في مقتبل العمر.

 

 

سكاي نيوز 

 
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