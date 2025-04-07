الموت يفجع أحد أبطال مسلسل باب الحارة .. صورة

وفي المنشور، قالت النقابة: "تعازينا القلبية للفنانة القديرة إيمان عبد العزيز بوفاة ابنها. إنا لله وإنا إليه راجعون".
ولم توضح النقابة سبب وفاة الشاب عبد الرزاق الحكيم، لكن الصور المتداولة له على مواقع التواصل توضح أنه في مقتبل العمر.
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