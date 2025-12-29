الموت يفجع أحمد الشقيري - صورة

الوكيل الإخباري- نعى الإعلامي السعودي أحمد الشقيري، اليوم الاثنين، والده من خلال منشور مؤثر شاركه مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام، مرفقًا بصورة جمعته بوالده الراحل

وكتب الشقيري في رسالته:

«الله يرحمك يا أبي…

أحسنت إلي وأحسنت لكل من تعاملت معهم في حياتك.

كنت سندي

كنت صديقي

كنت معلمي

الحمدلله ربنا خفف عنك معاناتك

وأسأله سبحانه أن يحسن إليك كما أحسنت إلينا.

روح وريحان وجنة نعيم بإذن الله.»



وتفاعل عدد كبير من المتابعين والشخصيات العامة مع المنشور، معبرين عن تعازيهم ودعواتهم للفقيد بالرحمة، وللشقيري وأسرته بالصبر والسلوان.