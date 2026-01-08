الخميس 2026-01-08 06:50 م

الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز
الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز
 
الخميس، 08-01-2026 06:32 م
الوكيل الإخباري- توفي هلي الرحباني، الابن الأصغر لأيقونة الفن اللبناني فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، الخميس، عن عمر 68 عامًا.اضافة اعلان


ورحل هلي بعد معاناة كبيرة مع إعاقة حركية وذهنية لازمته منذ ولادته عام 1958.

وحسب تقارير صحفية لبنانية، عاش هلي بعيدًا عن الأضواء والإعلام، في ظل رعاية والدته التي كرست حياتها للاهتمام به، وسط ما يشاع بأن أغنية "سلم لي عليه" كتبت له.

وكانت صورة هلي ظهرت للعلن لأول مرة عام 2022 رفقة والدته، عندما نشرتها شقيقته ريما الرحباني.
ووقتها كشفت الصور عن جانب لم يعرفه الكثيرون عن حياة فيروز مع ابنها الذي كان يستخدم كرسيا متحركًا للتنقل.

وتأتي وفاة هلي بعد أشهر من وفاة نجل فيروز الأكبر الفنان زياد الرحباني في يوليو 2025، وبعد سنوات من رحيل ابنتها ليال وزوجها عاصي.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي وزير الطاقة الأمريكي: جميع دول العالم ترغب في كسب ود وصداقة واشنطن

إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

عربي ودولي إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

عربي ودولي وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

فن ومشاهير الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

أخبار محلية المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

عربي ودولي ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

ل

فلسطين استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي خيمة نازحين في مواصي خان يونس

رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا

شؤون برلمانية رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا



 






الأكثر مشاهدة