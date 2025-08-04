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الموت يفجع الفنانة السورية إيفلين حسن

الفنانة السورية إيفلين حسن اقرأ المزيد على موقع ارم نيوز: https://www.eremnews.com/entertainment/p006rob
الفنانة السورية إيفلين حسن
 
الإثنين، 04-08-2025 07:06 ص
الوكيل الإخباري-   فجعت الفنانة السورية إيفلين حسن بوفاة والدها، حيث سارع جمهورها بتقديم التعازي والمواساة عبر منصات التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


ونعت نقابة الفنانين السوريين - فرع دمشق، في منشور عبر "فيسبوك"، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، والد الفنانة إيفلين.

وجاء في بيان النقابة: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة ايفلين حسن بوفاة والدها.. إنا لله و إنا إليه راجعون".
 
 
gnews

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