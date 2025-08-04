الموت يفجع الفنانة السورية إيفلين حسن

ونعت نقابة الفنانين السوريين - فرع دمشق، في منشور عبر "فيسبوك"، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، والد الفنانة إيفلين.
وجاء في بيان النقابة: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة ايفلين حسن بوفاة والدها.. إنا لله و إنا إليه راجعون".
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