الموت يفجع الفنانة السورية إيفلين حسن

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الوكيل الإخباري- فجعت الفنانة السورية إيفلين حسن بوفاة والدها، حيث سارع جمهورها بتقديم التعازي والمواساة عبر منصات التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





ونعت نقابة الفنانين السوريين - فرع دمشق، في منشور عبر "فيسبوك"، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، والد الفنانة إيفلين.



وجاء في بيان النقابة: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة ايفلين حسن بوفاة والدها.. إنا لله و إنا إليه راجعون".





