الموت يفجع الفنانة المصرية زينة

وكتب حمادة عبر خاصية "ستوري" في حسابه الشخصي على "إنستغرام": إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا.
وكان إسلام رضا قد نشر قبل وفاته بأيام، صورة في حسابه على "إنستغرام"، تنبأ فيها بوفاته، إذ علق عليها قائلًا: أكتر من يخاف الفراق وأول من يقول وداعا أنا، باي من غير سلام.
-
أخبار متعلقة
-
بعد شائعات تدهور حالتها الصحية... صباح الجزائري تنشر صورة جديدة لها
-
ماغي بو غصن تعود الى المسرح بهذا العمل
-
للمرّة الثامنة... نقل فنان مصري بشكلٍ عاجل إلى المستشفى
-
مصر.. انتفاضة برلمانية لوقف عرض برنامج "رامز ليفل الوحش"
-
لدغة تيم حسن تشغل مواقع التواصل.. فكيف علّق؟
-
بتعليق طريف.. مي عمر تقارن بين زوجيها في "إش إش" و"الست موناليزا"
-
تيم حسن يشعل مواقع التواصل بشخصية "جابر"
-
بعد عرض حلقتها.. فنانة مشهورة ستقاضي رامز جلال - صورة