الموت يفجع الفنانة المصرية زينة

زينة
زينة
 
الثلاثاء، 24-02-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   غيّب الموت اليوم  إسلام رضا شقيق الفنانة زينة، وذلك وفقًا لما أعلنه شقيقه حمادة رضا.اضافة اعلان


وكتب حمادة عبر خاصية "ستوري" في حسابه الشخصي على "إنستغرام": إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا.
 
وكان إسلام رضا قد نشر قبل وفاته بأيام، صورة في حسابه على "إنستغرام"، تنبأ فيها بوفاته، إذ علق عليها قائلًا: أكتر من يخاف الفراق وأول من يقول وداعا أنا، باي من غير سلام.
 
 


