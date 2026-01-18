الأحد 2026-01-18 01:19 م

الموت يفجع الفنانة المصرية شيرين

الوكيل الإخباري-   أُعلن مساء السبت عن وفاة عماد محمد السيد عزام، شقيق الفنانة شيرين، على أن تُقام صلاة الجنازة ظهر الأحد من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وفق ما أعلنه الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

وتتمتع الفنانة شيرين بمسيرة فنية حافلة في السينما والمسرح والتلفزيون، شاركت خلالها في عشرات الأعمال، من أبرزها أفلام الإرهابي وبخيت وعديلة، ومسرحيات المتزوجون، إلى جانب أعمال درامية مثل جراند أوتيل وسابع جار.

 

