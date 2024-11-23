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الموت يُفجع الفنانة المصرية مي عز الدين

مي عز الدين
مي عز الدين
السبت، 23-11-2024 07:14 ص

الوكيل الإخباري-  فُجعت الفنانة المصرية مي عز الدين بوفاة والدتها بعد صراع طويل مع المرض، إذ نُقلت إلى المستشفى مؤخرًا إثر تدهور حالتها الصحية.

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وكانت مي عز الدين قد كشفت سابقًا عن تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة، حيث طلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل. وكتبت عبر خاصية "الستوري" على حسابها بموقع إنستجرام: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء العاجل."


وأوضحت مي لاحقًا أن حالة والدتها الصحية كانت في تراجع مستمر، حيث بدأت تخضع لجلسات غسيل الكلى. وأضافت: "والدتي المرض اشتد عليها، ولسه مرتبتش أي حاجة للشغل."


ونعى الفنان تامر حسني  والدة مي عز الدين، حيث كتب عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستجرام: "مش عارف أقول إيه ولا إيه عن طيبة الست العظيمة دي، والدة مي عز الدين. ربنا يصبرك يا مي ويرفع من قدر والدتك عنده. راحت للي أحن مننا كلنا عليها. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم."

 

القاهرة 24

 
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