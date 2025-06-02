الموت يفجع الفنانة دوجا حجازي

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الوكيل الإخباري- أعلنت الممثلة دوجا حجازي، عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، عن وفاة عمّتها.





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وقالت حجازي: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت: "فلترقد روحك بسلام عمتي".





لبنان 24