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الموت يفجع الفنانة دوجا حجازي

غعنة
دوجا حجازي
 
الإثنين، 02-06-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الممثلة دوجا حجازي، عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، عن وفاة عمّتها.

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وقالت حجازي: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وأضافت: "فلترقد روحك بسلام عمتي".

لبنان 24 

 

 
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