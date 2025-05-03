الموت يفجع الفنانة كارول سماحة

الوكيل الإخباري- توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، المنتج المصري الدكتور وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر ناهز 53 عامًا، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض استمرت منذ عام 2018.

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وكان الراحل قد خضع لفترة علاج طويلة، نُقل خلالها إلى الصين لتلقي العلاج، قبل أن يعود إلى مصر ويقضي أيامه الأخيرة برفقة أسرته، حيث تدهورت حالته الصحية مؤخراً إلى أن وُضع على جهاز التنفس الصناعي، حتى أُعلن عن وفاته فجرًا.



ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل موعد الجنازة.



وكانت الفنانة كارول سماحة قد كشفت في لقاءات إعلامية سابقة أن مرض زوجها أثر بشكل كبير على حياتهما العائلية والمهنية، وأكدت أنها آثرت التفرغ لرعايته ولبنتهما الوحيدة "تالا"، مقلّلة من ظهورها الفني خلال السنوات الأخيرة.



يُذكر أن كارول سماحة تزوجت من وليد مصطفى مدنيًا في قبرص قبل نحو 12 عامًا.

لبنان 24