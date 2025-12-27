الموت يفجع الفنانة ماغي بو غصن

الوكيل الإخباري- نعت الممثلة ماغي بو غصن عبر حسابها على منصة “إكس” الشاب هاشم الحلو، أحد أفراد عائلة مسلسل ع أمل، الذي توفى منذ يومين إثر عارض صحي مفاجئ.



وعبّرت بو غصن في منشورها عن حزنها الشديد لفقدانه، واصفةً إياه بالشاب المحترف والموهوب، والمحب لعمله، لا سيما في مجالي الديكور والتصوير، مؤكدةً أنه كان صاحب ذوق رفيع ومحبة كبيرة من محيطه.

