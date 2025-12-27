الموت يفجع الفنانة ماغي بو غصن

وعبّرت بو غصن في منشورها عن حزنها الشديد لفقدانه، واصفةً إياه بالشاب المحترف والموهوب، والمحب لعمله، لا سيما في مجالي الديكور والتصوير، مؤكدةً أنه كان صاحب ذوق رفيع ومحبة كبيرة من محيطه.
-
أخبار متعلقة
-
مع رحيل مؤلفها.. كيف غلبت هذه المسلسلات الشامية "باب الحارة"؟
-
تغيير اسم مسلسل الحب والحرب إلى تحت الحصار
-
سجن فضل شاكر يعطل أغنية سعد لمجرد
-
وفاة غامضة تهز الوسط الفني التركي في موقع تصوير مسلسل شهير
-
خريطة حفلات رأس السنة 2026.. مفاجآت وثنائيات جديدة بين نجوم الغناء
-
تطورات الحالة الصحية لمحمد منير عقب تعرضه لوعكة صحية جديدة
-
تصوير ريهام عبدالغفور يثير جدلاً.. مصوّر خفي يحوّل إطلالتها إلى أزمة على السوشال ميديا
-
ميادة الحناوي تعود إلى المغرب بحفل عيد الحب