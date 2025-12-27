السبت 2025-12-27 01:57 م

الموت يفجع الفنانة ماغي بو غصن

يلايلا
ماغي بو غصن
السبت، 27-12-2025 11:27 ص

الوكيل الإخباري-   نعت الممثلة ماغي بو غصن عبر حسابها على منصة “إكس” الشاب هاشم الحلو، أحد أفراد عائلة مسلسل ع أمل، الذي توفى منذ يومين إثر عارض صحي مفاجئ.

وعبّرت بو غصن في منشورها عن حزنها الشديد لفقدانه، واصفةً إياه بالشاب المحترف والموهوب، والمحب لعمله، لا سيما في مجالي الديكور والتصوير، مؤكدةً أنه كان صاحب ذوق رفيع ومحبة كبيرة من محيطه.

اضافة اعلان

 

لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ى

طب وصحة تحذير من النوم بجانب الهاتف المحمول

الفيصلي يلتقي بالوحدات ويستعد للتتويج بلقب بطولة الدرع الأحد

أخبار محلية الفيصلي يلتقي بالوحدات ويستعد للتتويج بلقب بطولة الدرع الأحد

سفير إيران في بغداد: طائرات أمريكية تتجسس على إيران من أجواء العراق

عربي ودولي سفير إيران في بغداد: طائرات أمريكية تتجسس على إيران من أجواء العراق

جرش: تنفيذ 276 مشروعًا للحصاد المائي لتحسين القطاع الزراعي

أخبار محلية جرش: تنفيذ 276 مشروعًا للحصاد المائي لتحسين القطاع الزراعي

لا

طب وصحة 5 تمارين بسيطة للحفاظ على نشاط الدماغ وتقليل خطر الخرف

بب

طب وصحة اختبار دم يحدد الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض القلب الوراثية

تحذير هام من المواصفات والمقاييس لجميع المواطنين

أخبار محلية تحذير هام من المواصفات والمقاييس لجميع المواطنين

الصومال يطالب بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي

عربي ودولي الصومال يطالب بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي



 






الأكثر مشاهدة