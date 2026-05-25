الموت يفجع الفنانة نسرين طافش

الوكيل الإخباري- فجع الموت الفنانة نسرين طافش في عمها، حيث أعلنت الخبر عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.





وكتبت نسرين طافش، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها في "إنستغرام"، ناعية عمها حيث رثته بكلمات مؤثرة قالت فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالى عمي أخو والدي، العم المحترم الحنون مشهور محمد طافش، لروحه الرحمة والسلام، ربنا يجعل مثواك الجنة يا حنون يا طيب".



وتلقت نسرين مئات من التعليقات والتعازي من متابعيها وزملائها، داعين له بالرحمة والمغفرة.










