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الموت يُفجع الفنانة نشوى مصطفى بأقرب الناس

الفنانة نشوى مصطفى
الفنانة نشوى مصطفى
السبت، 28-12-2024 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة نشوى مصطفى وفاة زوجها صباح اليوم، السبت، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان سيكونان عقب صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع، طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء بالرحمة والمغفرة لزوجها الراحل.

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وقالت نشوى عبر حسابها على فيسبوك: "اللي بيحب ربنا ييجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي. تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الظهر. أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي. الله يرضى عليكم تعالوا كلكم. ادعوا له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات."

 

وكانت الفنانة نشوى مصطفى قد أعلنت مؤخرًا عن تعرضها لأزمة صحية ودخولها المستشفى بعد إصابتها بذبحة صدرية مفاجئة. وشخّص الأطباء حالتها بأنها تعاني من قصور في الشريان التاجي.


يُشار إلى أن الفنانة نشوى مصطفى شاركت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل إمبراطورية ميم، بدور شقيقة خالد النبوي، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

 

اليوم السابع

 

 
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