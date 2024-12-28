الموت يُفجع الفنانة نشوى مصطفى بأقرب الناس

وقالت نشوى عبر حسابها على فيسبوك: "اللي بيحب ربنا ييجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي. تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الظهر. أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي. الله يرضى عليكم تعالوا كلكم. ادعوا له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات."
يُشار إلى أن الفنانة نشوى مصطفى شاركت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل إمبراطورية ميم، بدور شقيقة خالد النبوي، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا.
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