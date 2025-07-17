الموت يفجع الفنانة هند صبري

وأكد مصدر مقرب من هند صبري نبأ الوفاة، مشيرًا إلى أن الراحلة فارقت الحياة في الساعات الأولى من اليوم. كما أعلنت إيمان يوسف، زوجة الملحن الراحل سامح العجمي، عن الخبر عبر "فيس بوك"، قائلة: "البقاء والدوام لله.. خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها السيدة دالندا القلعي."
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من رسائل التعزية والمواساة، عبّر فيها محبو الفنانة عن حزنهم وتضامنهم معها، داعين للراحلة بالرحمة والمغفرة.
يُذكر أن هند صبري كانت قد تحدثت سابقًا عن والدتها بوصفها "معلمتها الأولى"، قائلة: "والدتي هي اللي ربتني، وهي اللي علمتني كل الأسلحة اللي عندي النهاردة."
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