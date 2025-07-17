الخميس 2025-07-17 12:50 م
 

الموت يفجع الفنانة هند صبري

خك
هند صبري
 
الخميس، 17-07-2025 12:37 م

الوكيل الإخباري-   توفيت صباح اليوم الخميس دالندا القلعي، والدة الفنانة هند صبري، بعد مسيرة طويلة في المجال الأكاديمي كأستاذة في اللغة الفرنسية، في خبر أحزن جمهور الفنانة وأصدقاءها في الوسط الفني.

اضافة اعلان


وأكد مصدر مقرب من هند صبري نبأ الوفاة، مشيرًا إلى أن الراحلة فارقت الحياة في الساعات الأولى من اليوم. كما أعلنت إيمان يوسف، زوجة الملحن الراحل سامح العجمي، عن الخبر عبر "فيس بوك"، قائلة: "البقاء والدوام لله.. خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها السيدة دالندا القلعي."


وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من رسائل التعزية والمواساة، عبّر فيها محبو الفنانة عن حزنهم وتضامنهم معها، داعين للراحلة بالرحمة والمغفرة.


يُذكر أن هند صبري كانت قد تحدثت سابقًا عن والدتها بوصفها "معلمتها الأولى"، قائلة: "والدتي هي اللي ربتني، وهي اللي علمتني كل الأسلحة اللي عندي النهاردة."

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غن

فن ومشاهير وصية أخيرة وهلع.. شاهد فنانة لبنانية تعيش حالة رعب على متن طائرة

ابلا

أخبار الشركات سامسونج تواصل توسيع قدرات ‘Galaxy AI’ مع تزايد اعتماد المستخدمين على الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة المحمولة

خك

فن ومشاهير الموت يفجع الفنانة هند صبري

غزة

فلسطين استشهاد طفلة بقصف على خيام نازحين شمال خان يونس

غا56

فن ومشاهير رسائل مؤثرة ودعوات للسلام.. نجوم الفن يعبّرون عن تضامنهم مع السويداء

سيدة تتفاجأ بـ "ابو بريص" بوجبة شاورما بعمان

أخبار محلية سيدة تتفاجأ بـ "ابو بريص" بوجبة شاورما بعمان .. ردة فعل المطعم صادمة ! - فيديو

‏المعايطة: انخفاض نسبة من يرون أن الانتخابات النيابية لا تمثل إرادة الشعب إلى 22%

أخبار محلية ‏المعايطة: انخفاض نسبة من يرون أن الانتخابات النيابية لا تمثل إرادة الشعب إلى 22%

مجلس محافظة معان

أخبار محلية لجنة مجلس محافظة معان المؤقتة تؤدي اليمين القانونية وتعقد أولى جلساتها



 
 





الأكثر مشاهدة