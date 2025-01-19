الموت يفجع الفنانة ياسمين عبد العزيز

توقف تصوير مسلسل "وتقابل حبيب"
واضطر فريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب" لوقف تصوير العمل بسبب وفاة والد ياسمين عبد العزيز، الذي تقوم ببطولته، وذهب عدد من أبطال المسلسل لمساندة ياسمين، ومن بينهم الفنان كريم فهمي وخالد سليم وبدرية طلبة.
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