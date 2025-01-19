الموت يفجع الفنانة ياسمين عبد العزيز

الوكيل الإخباري- توفي مساء يوم السبت والد الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام القليلة الماضية، ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.



اضافة اعلان

وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن خبر الوفاة من خلال منشور له عبر موقع "فيسبوك"، حيث قال: "بكل الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الصديقة العزيزة الفنانة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها الكريم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون".



توقف تصوير مسلسل "وتقابل حبيب"

واضطر فريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب" لوقف تصوير العمل بسبب وفاة والد ياسمين عبد العزيز، الذي تقوم ببطولته، وذهب عدد من أبطال المسلسل لمساندة ياسمين، ومن بينهم الفنان كريم فهمي وخالد سليم وبدرية طلبة.



