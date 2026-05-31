الموت يفجع الفنان أحمد حلمي

وأُقيمت صلاة الجنازة في مسجد ناصر بمدينة بنها، قبل مواراة جثمانها الثرى في مقابر العائلة، بحضور أفراد الأسرة والأقارب وعدد من الفنانين.
وتلقى أحمد حلمي رسائل تعزية ومواساة من فنانين ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا فيها للفقيدة بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلوان.
وعلى الصعيد الفني، يستعد حلمي للعودة إلى السينما من خلال فيلم "أضعف خلقه"، الذي يجمعه للمرة الأولى بالفنانة هند صبري، بإخراج عمر هلال.
كما يواصل التحضير لفيلم "حدوتة"، من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف، ويشارك في بطولته ماجد المصري، ورحمة أحمد، وأمينة خليل، إلى جانب عدد من الفنانين.
