الموت يفجع الفنان باسم سمرة

الوكيل الإخباري- توفيت والدة الفنان باسم سمرة في بداية شهر رمضان المبارك، حيث أعلن سمرة عن الخبر عبر حسابه على فيسبوك، داعياً جمهوره وأصدقاءه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة في هذه الأيام الفضيلة.

اضافة اعلان



وكتب سمرة على صفحته: "توفيت إلى رحمة الله أمي، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته".



وأشار إلى أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر بمسجد الصباح في نهاية شارع الهرم.



وقد انهالت التعازي على الفنان باسم سمرة من زملائه في الوسط الفني، وكان من أبرز المعزين: الفنانة فيفي عبده، طارق لطفي، أحمد السقا، ورانيا محمود ياسين.