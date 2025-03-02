الموت يفجع الفنان باسم سمرة

وكتب سمرة على صفحته: "توفيت إلى رحمة الله أمي، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته".
وأشار إلى أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر بمسجد الصباح في نهاية شارع الهرم.
وقد انهالت التعازي على الفنان باسم سمرة من زملائه في الوسط الفني، وكان من أبرز المعزين: الفنانة فيفي عبده، طارق لطفي، أحمد السقا، ورانيا محمود ياسين.
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