الموت يُفجع الفنان راغب علامة

وكتب راغب علامة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس قائلاً: "لم تكن تأخذ قرارًا في حياتها قبل أن تسألني: يا خيي، شو رأيك؟ كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس".
وتابع علامة: "اليوم أخذت قرارها من دون السؤال، وغادرت هذه الحياة وأنا بعيد عنها إثر أزمة قلبية حادة، من دون حتى أن أودعها في هذه الظروف الصعبة. شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة، هذه الطاهرة الحنونة، رحلت إلى جنة الخلد لكي تلتحق بوالدي ووالدتي، وهي مشتاقة للقائهما، رحمهما الله".
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