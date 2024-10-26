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الموت يُفجع الفنان راغب علامة

تعبيرية
راغب علامة
السبت، 26-10-2024 07:21 ص

الوكيل الإخباري-   فجع الفنان راغب علامة بوفاة شقيقته الحاجة صبيحة إثر أزمة قلبية حادة.

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وكتب راغب علامة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس قائلاً: "لم تكن تأخذ قرارًا في حياتها قبل أن تسألني: يا خيي، شو رأيك؟ كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس".


وتابع علامة: "اليوم أخذت قرارها من دون السؤال، وغادرت هذه الحياة وأنا بعيد عنها إثر أزمة قلبية حادة، من دون حتى أن أودعها في هذه الظروف الصعبة. شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة، هذه الطاهرة الحنونة، رحلت إلى جنة الخلد لكي تلتحق بوالدي ووالدتي، وهي مشتاقة للقائهما، رحمهما الله".

 

 
gnews

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