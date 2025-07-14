الموت يفجع الفنان زياد برجي

واكتفى زياد بنشر ورقة النعوة عبر "ستوري" إنستغرام دون الكشف عن أسباب الوفاة، فيما ستُستقبل التعازي يوم الثلاثاء في مجمع خاص بمنطقة الرملة البيضاء.
وقد تفاعل الفنانون والجمهور مع الخبر الحزين، معبرين عن تعازيهم ودعمهم لزياد وعائلته في هذا المصاب الأليم.
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