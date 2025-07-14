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الموت يفجع الفنان زياد برجي

لاب
زياد برجي
 
الإثنين، 14-07-2025 11:29 ص

الوكيل الإخباري-   توفي مساء أمس الأحد محمد برجي، شقيق الفنان اللبناني زياد برجي، بشكل مفاجئ، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم الإثنين في روضة الشهيدين ببيروت.

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واكتفى زياد بنشر ورقة النعوة عبر "ستوري" إنستغرام دون الكشف عن أسباب الوفاة، فيما ستُستقبل التعازي يوم الثلاثاء في مجمع خاص بمنطقة الرملة البيضاء.


وقد تفاعل الفنانون والجمهور مع الخبر الحزين، معبرين عن تعازيهم ودعمهم لزياد وعائلته في هذا المصاب الأليم.

 

لبنان 24

 
 
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