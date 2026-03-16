الإثنين 2026-03-16 07:00 م

الموت يفجع الفنان ظافر العابدين

الفنان ظافر العابدين
الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان التونسيّ ظافر العابدين، عن وفاة شقيقه حاتم.اضافة اعلان

 
ونعى العابدين شقيقه بكلمات مؤثّرة، وكتب عبر حسابه على "انستغرام: "توفى فجر اليوم خويا الغالي وقدوتي في الحياة. الله يرحمك ياحاتم ياعزيز انشالله نكمل كيما ربيتني". 
 
 


أحدث الأخبار

و

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

ن

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

ع

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

و

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

ة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

ت

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

و

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

ن

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






الأكثر مشاهدة