الموت يفجع الفنان محمد رمضان

وكتب رمضان عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي وصديقي وحبيبي، أ. مصطفى أحمد عبد المحسن.. أسألكم الدعاء له"
