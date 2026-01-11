الأحد 2026-01-11 03:22 م

الموت يفجع الفنان محمد رمضان

محمد رمضان
 
الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان محمد رمضان، مساء يوم السبت، وفاة خاله مصطفى أحمد عبد المحسن، طالبًا من جمهوره الدعاء له.

وكتب رمضان عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي وصديقي وحبيبي، أ. مصطفى أحمد عبد المحسن.. أسألكم الدعاء له"

 

