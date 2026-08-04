الموت يفجع الفنان محمد هنيدي

12:11 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان المصري محمد هنيدي وفاة شقيقه الأكبر "هشام هنيدي"، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية. اضافة اعلان





وأعلن هنيدي، وفاة شقيقه، عبر منشور كتبه بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة أخي الأكبر هشام، نسألكم له الدعاء بالرحمة".



وجاءت وفاة شقيق محمد هنيدي، بالتزامن مع إقامة العرض الخاص لفيلمه الجديد "الجواهرجي"، الذي كان من المفترض أن يقام الليلة بإحدى دور السينما الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.



وأقام المنظمون كافة التجهيزات الخاصة بالحفل، فيما وصل إلى المكان عدد من الفنانين المشاركين، وبعض وسائل الإعلام، الذين كانوا في انتظار وصول بطلي العمل "محمد هنيدي ومنى زكي"، إلا أنهم فوجئوا بخبر وفاة شقيق هنيدي، ما دفع الشركة المنتجة إلى إلغاء العرض الخاص، والاعتذار للحضور.





