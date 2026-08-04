الثلاثاء 2026-08-04 01:41 ص

الموت يفجع الفنان محمد هنيدي

محمد هنيدي
محمد هنيدي
 
الثلاثاء، 04-08-2026 12:11 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان المصري محمد هنيدي وفاة شقيقه الأكبر "هشام هنيدي"، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.اضافة اعلان


وأعلن هنيدي، وفاة شقيقه، عبر منشور كتبه بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة أخي الأكبر هشام، نسألكم له الدعاء بالرحمة".

وجاءت وفاة شقيق محمد هنيدي، بالتزامن مع إقامة العرض الخاص لفيلمه الجديد "الجواهرجي"، الذي كان من المفترض أن يقام الليلة بإحدى دور السينما الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأقام المنظمون كافة التجهيزات الخاصة بالحفل، فيما وصل إلى المكان عدد من الفنانين المشاركين، وبعض وسائل الإعلام، الذين كانوا في انتظار وصول بطلي العمل "محمد هنيدي ومنى زكي"، إلا أنهم فوجئوا بخبر وفاة شقيق هنيدي، ما دفع الشركة المنتجة إلى إلغاء العرض الخاص، والاعتذار للحضور.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

زيلينسكي يقيل السفيرة الأوكرانية في الولايات المتحدة

عربي ودولي زيلينسكي يقيل السفيرة الأوكرانية في الولايات المتحدة

تعبيرية

وظائف أردنيون مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الحكومة- أسماء

وزارة الصحة

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة -أسماء

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 4-8-2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي 25 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية بشأن أحدث تعريفات ترامب الجمركية

وبحسب المعلومات المعلنة جرى انتشال جثامين الشهداء من موقع واحد، فيما تشير البيانات إلى أن إجمالي ضحايا العائلتين في ذلك الموقع بلغ 308 شهداء ومفقودين، في واحدة من أكثر الوقائع مأساوية التي خلفها القصف

فلسطين غزة تستعد لأكبر جنازة جماعية منذ بدء الحرب

محمد هنيدي

فن ومشاهير الموت يفجع الفنان محمد هنيدي

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن ومملكة بوتان الملكية يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية



 
 






الأكثر مشاهدة

 