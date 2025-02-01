الموت يفجع الفنان مصطفى شعبان

الوكيل الإخباري- فُجع الفنان المصري مصطفى شعبان، يوم الجمعة، بوفاة شقيقه الأصغر ماجد، حيث أعلن الخبر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، ناعياً شقيقه بكلمات مؤثرة وداعياً له بالرحمة والمغفرة.



وكتب شعبان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي شقيقي الأصغر والغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

اضافة اعلان