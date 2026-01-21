الموت يفجع الفنان نضال الشافعي

وأوضح أن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء من مسجد آل بهجت بدريم لاند في مدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة بطريق الواحات، داعيًا جمهوره إلى الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
