الأربعاء 2026-01-21 12:30 م

الموت يفجع الفنان نضال الشافعي

نضال الشافعي
 
الأربعاء، 21-01-2026 12:15 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان المصري نضال الشافعي، يوم الثلاثاء، وفاة والدته، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك قال فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله أغلى الناس أمي».

وأوضح أن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء من مسجد آل بهجت بدريم لاند في مدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة بطريق الواحات، داعيًا جمهوره إلى الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

 

ارم نيوز 

 
 


