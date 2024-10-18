الموت يفجع الوسط الفني المصري

الوكيل الإخباري- كشف الشاعر صلاح عطية، تفاصيل وفاة الشاعر الغنائي أحمد علي موسى عن عمر يناهز 45 عاما، وهو مؤلف أغنية "تملي معاك" لعمرو دياب.



وقال عطية، في تصريح لموقع "القاهرة 24": أحمد كان بيعاني من مشاكل في القلب خلال الفترة اللي فاتت، وهو كان بيلعب مع أصحابه كورة امبارح وتعب وأغمى عليه، جابوه البيت وجابوا له دكتور ولكنه توفي، أحمد مات وهو بيلعب كورة، وأنا مش قادر أصدق أنه توفي، ربنا يرحمه ويصبر أهله.

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وأعلن الشاعر صلاح عطية، خبر وفاة الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: البقاء لله أخونا وزميلنا المحترم الشاعر أحمد علي موسى الله يرحمه، من أشهر أعماله: تملي معاك لـ عمرو دياب، غمضت عيني لـ رامي صبري، بناء على رغباتك لـ أصالة، عاشق سحر عينيك لـ فارس، جات تصالحني لـ مصطفى قمر، يا دايرة لـ عمرو مصطفى، من أول عمري لـ فضل شاكر.



وألف أحمد علي موسى كلمات العديد من شارات المسلسلات المصرية، منها "100 وش"، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكرى، و"فوق السحاب" لهاني سلامة و"البيت الكبير" للوسي وأحمد بدير، و"شقة فيصل" لكريم محمود عبد العزيز، و"ولد الغلابة" لأحمد السقا، و"نسر الصعيد" لمحمد رمضان.