الخميس 2025-07-10 10:10 ص
 

الموت يفجع الوسط الفني المصري

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تعبيرية
 
الخميس، 10-07-2025 08:23 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، اليوم الخميس، عن وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد أزمة صحية مفاجئة.

سامح عبد العزيز
وقال أشرف زكي عبر حسابه على " إنستغرام": "البقاء لله المخرج الكبير سامح عبد العزيز، والجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد".

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وتعرض المخرج سامح عبد العزيز لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، ودخل في غيبوبة.

يذكر أن آخر أعمال الراحل في 2025 فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

 

روسيا اليوم 

 
 
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