الموت يفجع الوسط الفني في مصر

وكتب الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته: "الفنان الكبير فكري صادق في ذمة الله.. مع السلامة".
كما أعلن نجله، الفنان مراد فكري صادق، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة ... البقاء لله".
يذكر أن ، شارك فكري صادق في العديد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ السينما والمسرح المصري، من بين أبرز أعماله السينمائية "امرأتان ورجل"، "زمن عماد الدين"، و"المرافعة"، كما قدم العديد من المسرحيات الناجحة مثل "أزواج بلا ماضي"، مما جعله واحدا من الأسماء اللامعة في مجال التمثيل.
-
أخبار متعلقة
-
هل يعودان قريبا؟ ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يثيران الجدل مجددا
-
غموض يحيط بمسلسل 'شهادة معاملة أطفال' بعد انسحاب المخرج وائل فرج
-
طليق آيتن عامر يستغيث بسبب منعه من رؤية أطفاله
-
صورة محيرة لأديل تشعل منصات التواصل الاجتماعي
-
النجم المحظوظ.. صاحب المنزل الوحيد الصامد أمام حرائق لوس أنجلوس
-
أحمد السقا يرد على شائعة انفصاله عن مها الصغير
-
دعوى قضائية ضد ديزني بتهمة سرقة فكرة فيلم 'موانا 2' وفيلم 'موانا' الأصلي
-
شاهد رسالة فان دام حول حرائق الغابات التي حققت 4 ملايين مشاهدة!