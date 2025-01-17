الموت يفجع الوسط الفني في مصر

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة المهن التمثيلية بمصر، اليوم الجمعة، عن وفاة الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز 80 عاما.



وكتب الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته: "الفنان الكبير فكري صادق في ذمة الله.. مع السلامة".

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كما أعلن نجله، الفنان مراد فكري صادق، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة ... البقاء لله".



يذكر أن ، شارك فكري صادق في العديد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ السينما والمسرح المصري، من بين أبرز أعماله السينمائية "امرأتان ورجل"، "زمن عماد الدين"، و"المرافعة"، كما قدم العديد من المسرحيات الناجحة مثل "أزواج بلا ماضي"، مما جعله واحدا من الأسماء اللامعة في مجال التمثيل.